新冠肺炎︰研究指病毒影響患者性激素　損男性生殖功能

新冠肺炎持續在全球擴散。湖北省政府早前曾刊登研究文章，指新冠病毒可能會造成睾丸損傷，引起輿論關注。武漢大學中南醫院生殖醫學中心副教授張銘等學者近日在預印本網站MedRxiv發表論文，指經研究後發現，新冠病毒會影響患者的性激素水平，為新冠病毒攻擊睾丸功能提供了首個間接的臨床證據；惟文章未經同行評議，尚未正式發表

該篇題為《新冠感染對男性性腺功能影響的單中心研究》的論文指出，研究人員早前以81名年齡介乎20至54歲男性新冠患者，和100名年齡相若的健康男性作對比，發現前者的血清促黃體生成素（LH）和催乳素水平顯著升高，而睾酮和卵泡刺激素（FSH）相對LH的比例值顯著降低。LH是由腺垂體細胞分泌的糖蛋白類促性腺激素，可促進膽固醇在性腺細胞內轉化為性激素。

研究人員認為，雖然睾酮水平並無明顯變化，但睾酮和LH存在負反饋機制，在性腺功能減退早期，睾酮受損可能刺激LH釋放，使睾酮水平暫時維持，LH水平升高。因此，性激素之間的比例能更好地反應男性的生殖腺功能。另催乳素水平提高可能導致垂體抑制和促性腺激素減少，而FSH沒明顯改變，可能暗示新冠病毒對支持細胞的影響可能小於間質細胞。

研究人員指出，雖然精液參數才是生殖腺功能的直接反映，但綜合而言，上述指標的改變可能由睾丸功能障礙引起，為新冠病毒攻擊睾丸功能提供間接的臨床證據。研究人員提醒，應關注育齡男性患者的生殖功能。