新冠肺炎：逾月未領回病死者骨灰　家屬悼念受限抑鬱

湖北武漢作為內地新冠肺炎疫情重災區，至今共奪走超過3千條人命。由於當地封城多時，不少患者死後，家屬不但未能送最後一程，甚至連遺體也無法領取。隨着近日當地部分解封，殯儀館才陸續通知家屬分批領回死者骨灰。

王鵬的父親於2月17日因感染新冠肺炎於醫院病逝，兩天後他打電話給醫生，對方卻表示不知道父親的遺體送到哪裏或已火化。直到23天後即本月11日，王鵬才接獲武漢市蔡甸區玉筍山殯儀館來電核對信息，但具體領回遺體安排仍待通知。

雷五明是武漢理工大學心理健康與生涯規劃教育研究所所長，在疫情期間為多個死者家庭提供心理輔導。他表示醫院將死者送到哪間殯儀館有明確規定，王鵬的情況應是個別例子。

由於封城關係，不少家屬悼念死者的方式都很有限。雷五明近期便透過微信群為死者辦網上追悼會，希望能助家屬宣洩悲傷的情緒。他希望在封城解除後，政府能允許家屬為死者辦告別式。

另疫情期間，當地殯葬行業也一度面臨防護物資缺乏的難題，墓地漲價的消息也不脛而走。王鵬表示，月初有人聯絡他，聲稱可免費提供治喪流程指導、墓地諮詢等服務。對方又指當地墓地不足，墓園趕工需時，公墓位置又太遠不方便，並向王鵬推薦位於當地九峰山的墓園。

據武漢市殯葬業內人稱，當地樓價估計會下跌，但墓地反而會漲，更舉例九峰山墓園以往售4.9萬元（人民幣，下同，約5.6萬港元）的墓地，如今已漲價1萬元（約1.1萬港元）。

在武漢很多病死者的骨灰仍寄存在殯儀館，等待親人領回安葬。網上近日傳出市民在殯儀館前排隊輪候領取骨灰的照片，不少網民看後大表心痛。