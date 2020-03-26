內地大中小學擬設勞動教育必修課　可作升學錄取依據

中共中央、國務院為構建「德智體美勞」全面培養教育體系，近日印發《關於全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》（下稱《意見》），指近年來一些青少年中出現不珍惜勞動成果、不想勞動、不會勞動的現象，建議內地大中小學設立「勞動教育」必修課，讓學生親歷勞動過程，引導學生樹立正確的勞動觀，提高創造性勞動能力。

《意見》提出，將「勞動教育」納入中小學國家課程方案和職業院校、普通高等學校人才培養方案，根據各學段特點，在大中小學設立勞動教育必修課。其中，中小學勞動教育課每周不少於1課時，學校要對學生每天課外校外勞動時間作出規定；職業院校以實習實訓課為主要載體開展勞動教育，勞動精神專題教育不少於16學時；普通高等學校要明確勞動教育主要依托課程，其中本科階段不少於32學時。

除了必修課外，其他課程可結合學科、專業特點，融入勞動教育內容。大中小學每學年要設立「勞動周」，可在學年內或寒暑假自主安排，以集體勞動為主；高等學校也可安排「勞動月」，集中落實各學年勞動周要求。

《意見》亦就課程教育內容提出要求，其中小學低年級要注重圍繞勞動意識的啟蒙，讓學生學習日常生活自理、感知勞動樂趣；中高年級則圍繞衞生、勞動習慣養成，讓學生做好個人清潔、主動分擔家務、參加校內外公益活動。初中要圍繞增加勞動知識、技能，加強家政學習，開展社區服務；高中要注重職業體驗，開展服務性勞動、參加生產勞動，使學生熟練掌握一定勞動技能。

另外，中等職業學校重點是結合專業人才培養，提高學生職業技能水平。高等學府要圍繞創新創業，結合學科和專業積極開展實習實訓，使學生積累職業經驗，提升就業創業能力，具有到艱苦地區和行業工作的奮鬥精神；同時要注重培育公共服務意識，使學生具有面對重大疫情、災害等危機主動作為的奉獻精神。

《意見》同時提出要建立勞動素養評價制度，將勞動素養納入學生綜合素質評價體系，把勞動素養評價結果作為衡量學生全面發展情況的重要內容，及作為評優評先的重要參考和畢業依據，同時可作為升學錄取的重要參考或依據。