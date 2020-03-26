新冠肺炎︰國台辦批民進黨製造仇恨　傷害台胞利益

新冠肺炎在全球蔓延，兩岸舌戰未有因此停歇。台灣陸委會早前發聲明，批評大陸當局沒有與各方真誠合作防疫，卻一再多方挑釁，對台文攻武嚇，企圖製造兩岸緊張關系；對此，國台辦發言人朱鳳蓮周四（26日）批評，陸委會的聲明嚴重違背事實，完全是顛倒黑白、混淆視聽，又斥民進黨當局只會政治操弄製造仇恨，傷害台灣同胞利益。

朱鳳蓮指出，陸方過去兩個多月來秉持公開、透明、負責任的態度，及時向世衞及有關國家和地區通報疫情訊息，並採取最嚴格的防控措施，為國際社會抗疫贏得寶貴時間；截至周三（25日），陸方已舉辦90場新聞發布會，20多場國際專家視頻會議，還派遣醫療專家組、提供物資和技術援助等方式為國際社會抗擊疫情提供援助，得到國際社會充分肯定。

朱鳳蓮又指，陸方一開始就本着兩岸同胞健康福祉的精神，與台灣有關方面保持溝通，1月3日已啟動應急通報機制，向台疾控部門通報大陸疫情訊息；同月12日，已向台方分享新冠病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的訊息，及後更特別安排台灣專家到武漢實地考察，又向台方分享26份關鍵技術資料。截至周二（24日），陸方共向台方通報疫情訊息101次。

朱鳳蓮批評，民進黨當局一些政客不斷通過造謠，抹黑攻擊大陸，企圖推卸責任，是極不道德、極不光彩的行為。她強調，民進黨當局轉移焦點、推卸責任無益於疫情防控，最終傷害臺灣同胞利益，民進黨當局所作所為，既不善良，也不厚道，確實應該好好地捫心自問。