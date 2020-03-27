新冠肺炎：深圳90%食肆開放堂食　客流量只有40%

內地的新冠肺炎逐步緩和，各地開始復工復產，而受疫情影響較重的餐飲業也逐步恢復。國家衞健委公布數據，截至周五（27日）凌晨零時，內地累計確診82036宗、3293人死亡；現有尚在治療的患者4537宗、疑似病例159宗。廣東深圳近90%餐飲業已開放堂食，但有商家指客流量僅恢復40%左右。

據內媒報道，深圳龍崗區有76%的餐飲業已經陸續復工，商場、食肆、小食檔等，大部分已經開業，也陸續有顧客消費。寶安區一個商場內，餐廳都有推出不同的折扣，但顧客依然門可羅雀，效果並不明顯。一間麵店的老闆表示，目前店內只開放了三分一的座位，而入座率也只有20%至40%左右。

另外，北京也陸續放寬食肆的堂食限制，但市民仍然偏向將美食打包會家享用。一間位於海淀區北下關街道的老字號沙鍋店，只見居民提着大包小包的外賣離開，而在選擇留在店內吃的市民則佔少數。

但安徽合肥一間未正式營業的烤肉店店長則表示，現在每日都有人打電話諮詢開業時間，他不擔心在開業後會十分冷清，「大家在家裏待的時間久了，對於火鍋、奶茶、烤肉這些食物的消費需求會更多」。