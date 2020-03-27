農婦扮皇族後裔騙財　逾60人中招失402萬人民幣

內地騙徒詐騙手法層出不窮。安徽瀘州市合江縣一名62歲房姓婦人，早前訛稱自己是「皇族後裔」，聯同多名同夥以「瓜分皇族寶藏」作利誘，成功欺騙60多人合共約402萬元（人民幣，下同，約448萬港元）。案件近日在亳州市利辛縣法院宣判，房婦等人分別獲刑。

內地傳媒報道，房婦原來只是一名普通農民，惟她自2018年起，利用虛假票據、印章、珠寶、首飾等物品偽造「皇族」身份，並吩咐一名劉姓男子在利辛縣廣招信眾，由崔姓男子駕車接送到張姓男子的家中，舉行「認祖歸宗」儀式，讓信眾對自己進行跪拜。

房婦又聲稱她知道皇家遺留的寶藏位置，承諾信眾「認祖歸宗」後，可瓜分寶藏，借此要求信眾每人繳交1.7萬元（約1.9萬港元）「認祖歸宗費」和600元（約670港元）「見面禮」。劉男招攬信眾時，更趁機收取5萬元（約5.6萬港元）入股費。

利辛縣法院經審理後認為，4人騙取他人財物，數額特別巨大，均已構成詐騙罪，故判處房婦有期徒刑12年6個月、判處劉男有期徒刑11年6個月，張男及崔男均被判有期徒刑4年6個月，另對4人罰款並追繳違法所得。