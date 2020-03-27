借貸無力償還遭毆打吐血　台警破地下錢莊拘首腦

台灣台中一名25歲張姓夜校男學生，前年被招為某地下錢莊的副手，去年向林姓男同學借出3萬元（新岩幣，下同，約7900港元），因後者無力償還，竟強押對方妻子，又將受害者毆打至吐血，要求對方償還30萬元（約7.9萬港元）才會放過他。警方追查後，至近日拘捕張男等7人，當中包括地下錢莊首腦，各人詢後已移送中地檢署偵辦。

經查，32歲李姓男子早年經營地下錢莊，以大里、霧峰、北屯為主要活動範圍，前年招攬張男為副手，在夜校放高利貸並組織暴力集團。後者在校內自稱「夜校掌門人」，招攬其他同學為手下，從事放貸、暴力討債等，為籠絡同學更經常舉辦出遊活動，費用皆由李男提供。

同校的林男去年2月向張男借貸3萬元，每10天還利息3千元（約787港元），翌月底無力還款。張男等人就強押其妻，逼迫林男出面，再徒手及持棍棒將他毆打到吐血，並強迫受害者簽下15萬元（約3.9萬港元）的本票，要求他償還到30萬元才放過他。另有同校學生借款後無力償還，張男就亮槍恐嚇對方。

警方上周一（16日）上門拘捕地下錢莊首腦李男，查獲2包「毒咖啡」毒品、現金、改造子彈等；張男等6名涉案人士先後被捕。警方清查帳冊，發現至少有15名受害人，全案詢後依違反組織犯罪防制、槍砲彈藥刀械管制、毒品危害防制等條例及重利等，將7人移送中地檢署偵辦，各人分別交付2萬元至6萬元（約5200至1.6萬港元）不等的保釋金。