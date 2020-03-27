特朗普簽署台北法案　推動台灣參與國際組織

美國總統特朗普於當地時間周四（26日）簽署《台北法案》（Taipei Act），法案要求美國行政部門以實際行動協助台灣鞏固邦交及參與國際組織，並尋求機會進一步增強與台灣的經貿關係。這是繼《台灣旅行法》之後，美國另一個以台命名的國內法。

該法案最早於去年5月由參議院外委會亞太小組主席、共和黨參議員賈德納（Cory Gardner）以及民主黨議員庫恩斯（Chris Coons）等人提出 ，並於同年9月25日正式向參議院外交關係委員會提出參議院版法案，一個月後經表決一致通過，再交眾議院外委會審議。

眾議院版法案則由共和黨眾議員柯蒂斯（John Curtis）於去年10月18日提出，內容要求美國行政部門支持台灣參與國際事務，並表示當局可在適當情況、符合國家利益下，考慮向採取嚴重或重大行動對台灣造成傷害的國家，降低經濟、安全及外交接觸。

法案在經濟等方面經過修訂，要求美國貿易代表辦公室與國會協商，尋求機會進一步增強美國與台灣的經貿關係。法案其後在眾議院外委會壓倒性通過。到本月，該法案再先後經國會參眾兩院通過，同月18日送交白宮，到周四由特朗普簽署生效。

台北法案是繼前年3年生效的《台灣旅行法》後，美國另一項針對強化美台灣關係的法案。目前另一項《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）亦正等候美國參議院的立法程序。