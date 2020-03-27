新冠肺炎：病毒於中國未現重大突變　無症狀患者或因檢測不足

新冠肺炎疫情蔓延全球，近日有中外科學家指出新冠病毒出現突變，令疫情更難應付。中國科學院副秘書長、中國科學院院士周琪周四（26日）接受官方電視台訪問時表示，新冠病毒在中國沒有發生重大突變，有別與國外的情況。

周琪表示，病毒因為要存活，所以變異是病毒發展過程中必然發生的事，到現在全球已經有很多文章在描述病毒發生變異的情況。但從中國的情況來看，病毒變異並不明顯。內地從今年1月11日發現病毒，測出全序列之後，到今天依然沒有發現有重大的突變，跟國際上其他國家出現的情況不太一樣。

對於近日社會甚關注的無症狀感染者問題，周琪指出，新冠病毒甚狡猾，在病毒進化過程中把自己偽裝起來並不斷傳播開去。部分所謂無症狀感染者，或許因為目前的檢驗手段和檢測試劑，沒有發現更值得關注的重要症狀和臨床檢測標記。病毒在發展初期侵害性不強，它的危害體現在人體潛伏以後暴發的症狀，所以未來防控發展方向，應以如何更早地預防、預警、檢測病毒為主。

他又表示，新冠病毒可能是目前冠狀病毒當中，傳播性非常強的一種；雖然它的致病致死率低於沙士和中東呼吸綜合症（MERS），但特點是傳播性高，令人防不勝防。針對新冠病毒的來龍去脈，周琪表示到今天為止科學家是只了解了一點點，後面還有很長的路要走。