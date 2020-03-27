新冠肺炎：台增15宗輸入病例　患者曾赴美英公幹或留學

台灣的中央流行疫情指揮中心周五（27日）表示，當地過去一日新增15宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入，當中大部分人於美英兩地就學或工作。目前台灣累計確診病例267宗，2人病死。至於周四（26日）一對英國與澳洲情侶投訴在台灣隔離環境像「監獄」，據知他們事後已向當地衞生部門發訊致歉。

指揮中心於記者會上稱，新增確診患者為9男6女，年齡由10歲至60歲。患者中13人曾往美國及英國，其中8人於當地工作、5人為學生。新增病例包括3宗屬群聚感染，其中一名美國留學生3月5日至19日探訪同在美國留學的友人，其友人本月中確診，該名學生周二（24日）回台入境時接受採樣檢測並確診。另外兩名患者為夫婦，兩人本月8日前往英國公幹，其後陸續於本月20日及23日發病，周五回台入境採樣檢驗並確診。

至於該對英國與澳洲情侶早前入境台灣後接受隔離，投訴隔離環境差如「監獄」，事件周四經英媒報道後，引發台灣民眾憤怒，並湧入英媒Facebook帳戶留言狠批，認為兩人因為沒錢才被安排免費居家隔離，台灣絕無虧待兩人。事後台外交部也表示報道與事實不符，有損台灣聲譽。

據了解，事件中英國女子周四晚發短訊向隔離地點所在的花蓮衞生局人員道歉，表示看見報道才知道其母向英媒投訴，會盡力讓相關報道盡快下架。而在周五記者會上再提及此事時，台衞福部長陳時中表示，英媒已將報道下架，公道自在人心。