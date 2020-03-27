新冠肺炎：研究指穿山甲驗出病毒亞種　或為中間宿主

新冠病毒的感染源頭一直成謎，早前有研究指蝙蝠及穿山甲或是病毒宿主。廣東汕頭大學─香港大學聯合病毒研究所著名病毒學家管軼教授團隊，周四（26日）在科學學術期刊《自然》雜誌發表研究文章，指在馬來穿山甲的樣品中發現與新冠病毒相關、SARS-CoV-2病毒的兩個亞種，其中一個受體的相似度更高達97.4%，結果表明穿山甲可能是新冠病毒傳染給人的中間宿主。

研究團隊分析18隻來自廣西的馬來穿山甲，利用其2017年8月至2018年1月間採樣的冷凍血液、肺、腸共43個樣本，通過RNA高通量測序，遂發現有6個樣本存在冠狀病毒。研究人員其後進行系統發育分析，最終得到6個屬於SARS-CoV-2譜系，且基因組序列或接近完整，均具與SARS-CoV-2相似的基因組框架。

此外，研究團隊分析廣州海關技術中心在去年3月反走私行動中獲取的5份穿山甲樣本。經高通量測序後，同樣包含冠狀病毒序列。在通過對穿山甲冠狀病毒、蝙蝠冠狀病毒RaTG13和人類SARS-CoV-2之間重組訊號後，發現SARS-CoV-2與廣東穿山甲冠狀病毒的受體結合域帶有很高的序列相似性。

研究認為，包括新冠病毒在內的冠狀病毒，顯然存在於亞洲的許多野生哺乳動物中。學者強烈建議，處​​理這些動物需相當謹慎，並應嚴格禁止在市場銷售；並加強監測中國和東南亞自然環境中的穿山甲，了解冠狀病毒的出現和未來人畜共患病風險中的傳輸作用。