台警政署長涉偽造文書　地檢署展開調查

台灣傳媒周五（27日）報道，台灣的監察院和內政部等多個部門日前接獲舉報信，指警政署長陳家欽為幫助下屬升職，涉嫌偽造文書；監察院及內政部政風室隨即展開調查，目前以機關名義，依偽造文書等罪將陳家欽移送至台北地檢署。台北地檢署事後低調證實事件，指已分案偵辦。

報道指，除了陳家欽外，另有4名高級警官也被隨案移送，分別是警政署人事室主任張淑芳、署長辦公室專員吳正傑、渠正慈、王文助；對於5人被查一案，北檢周五僅表示，日前已分案偵辦，偵查詳情不公開。

據監察院及檢廉高層所掌握的檢舉及移送內容，吳正傑、渠正慈、王文助等3人原為2線3星警官，在警政署升階排名分別在排名60以下，一般需再等候5至6年方可升職。惟陳家欽被控替以上3人量身訂造升職計劃，先平調3人至刑事局，再由警政署發文全國海選徵調3人，使其晉升2線4星。

內政部政風室事後介入調查，指陳家欽涉嫌授意張淑芳，教唆吳正傑3人撰寫「職務歷練」、「警政交流」等不實的職務報告，涉偽造徵調至刑事局的公文。而3人外調刑事局後，人卻在署長辦公室上班，海選過程引發爭議。