市人大常委會表決通過　任命崔述強為第8位副市長

北京市15屆人大常委會第20次會議周五（27日）召開，會議經表決通過任命崔述強為北京市人民政府副市長。當地傳媒報道，連同新獲任命的崔述強，目前北京市已有8位副市長，惟在林克慶調任廣東後，常務副市長一職仍然懸空。

除了崔述強外，北京市其餘7位副市長分別為殷勇、張建東、隋振江、盧彥、楊斌、王紅和張家明。按目前官方公布的分工，殷勇負責經濟、國有資產和地方金融監督管理；張建東負責體育和北京冬奧籌辦；隋振江負責科技、城鄉建設、軌道交通等；盧彥負責人力資源和社會保障、衞生健康、退役軍人事務等；楊斌負責生態環境、文物等；王紅負責民族宗教、文化和旅遊等；張家明負責教育、民政、信訪等工作。

資料顯示，現年56歲的崔述強是北京人，1988年9月入黨，1985年7月參加工作，歷任北京市工商局企業登記處副處長、處長，市工商局黨組成員、副局長，市統計局黨組書記、局長，市委副秘書長、辦公廳常務副主任、主任，海淀區委書記等職務；現任北京市委常委、秘書長、市直機關工委書記（兼）、全面深化改革委員會辦公室主任。