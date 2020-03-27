新冠肺炎︰專家指各國不合作　全球80億人恐21天內全感染

新冠肺炎持續在全球擴散，北京協和醫學院公共衞生學院院長劉遠立周四（26日）接受官媒採訪時指出，世界各國領導人應迅速、聯合採取行動應對疫情，否則按目前新冠病毒的傳播速度，全球80億人恐在21天內全部感染。

劉遠立指出，新冠肺炎是全球的共同敵人，但「這個敵人又太狡猾了」；根據目前對新冠病毒的認知，其傳染性和隱蔽性都非常強，保守估計受感染人群中，約有60%至80%都是輕症或無症狀，意味着病毒在人群中廣泛傳播的時候，人們大多沒有察覺，「等到發現的時候就已經晚了」。

劉遠立又認為，全球應考慮拋棄傲慢與偏見，協同作戰、相互學習、相互支持。他提出，全球協作可分為三個層面，最基礎一層是社會層面的動員協調，例如團體之間的支持、企業捐贈等；第二層是專業層面，醫生之間不斷交流分享經驗，第三層便是國家級領袖層面的互動與對話。

劉遠立又引述美國著名生物學家愛德華·威爾遜的名言︰「一個自私的個體可能會打敗利他的個體，但是一個利他的群體必然會戰勝自私的群體。」他強調，人們必須意識到新冠肺炎疫情之戰，是人類和病毒的「世界大戰」，人類相互支持、相互協作，才是能夠不斷繁衍發展的核心關鍵。