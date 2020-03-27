新冠肺炎：網傳九江警方拒黃岡市民入城　引發兩地警員衝突

湖北省在周三（25日）宣布逐步解封，市民可憑綠色健康碼離開。惟內地社交網周五（27日）傳出消息，指黃岡市黃梅縣有市民試圖進入隔鄰的江西省九江市時，遭當地警方阻止；雙方執法人員更在溝通期間發生毆打，市民也加入衝突。官方表示，目前仍在了解詳細情況。

當地網民透露，黃岡市在解封後，每日都有市民在長江大橋的關口前排隊，經過檢測體溫，並出示健康碼後過橋前往九江。惟至周五，九江警員阻止市民、車輛通行，引發民憤。有黃梅縣警員到場了解，惟與對方溝通不果，雙方爆發衝突。

網傳影片顯示，兩地警員互相推撞之時，約上百名黃岡市民跨橋抗議，有人踏上九江市警方的警車，其後情勢更一度惡化至將警車推翻；片中更有戴着口罩的市民，叫喊「湖北加油」。黃梅縣縣長曾一度現身，欲平息市民怒火，惟騷亂並未停止；市民事後更前往九江市公安局大門前，要求對方道歉。

內媒記者周五下午得悉事件後，向九江市交警支隊工作人員了解，對方表示黃梅縣與九江市只有一橋之隔，在湖北解封後，不少該縣市民到九江上班，惟需經過大橋前往九江火車站。一般手續只需出示火車票、綠碼及目的地接收證明後，在檢查無誤便可獲市政府安排車輛接送。

內媒記者再向黃梅縣公安局與九江市委宣傳部新聞科處了解，對方表示有關部門目前已介入兩地警務人員發生衝突一事，詳細情況將稍後發布通告。對於九江市執法人員是否有毆打黃梅縣的警員，工作人員指與網傳情況有所出入，過程細節仍在了解當中。