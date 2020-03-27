新冠肺炎：廣東清晨6時新制實施　大批港澳民眾衝關

新冠肺炎疫情持續，為防止境外輸入病例，北京、上海和廣東三地近日先後發布檢疫措施，統一對所有經當地口岸入境旅客，包括港澳台民眾，均需核酸檢測，集中隔離觀察14日，隔離期間住宿和飲食費用自理。廣東相關規例自周五（27日）清晨6時起實施，深圳灣和澳門赴內地碼頭大排長龍，有離境人潮一度衝關。

有香港民眾表示，原計劃周五返回內地，但在周四（26日）晚上10時看到新聞報道後，決定連夜過關。他在晚上11時30分趕到口岸，離關閉口岸剩半小時，現場仍有大批旅客等候過關，人頭湧湧。有旅客詢問海關關員等候時間，對方表示，排隊過關至少要6小時，內地關口做核酸檢測需時。

有港人在周四晚上11時45分，最後一批旅客進入深圳灣口岸的香港關口後，發現現場人山人海，其完成相關檢測和填寫表格後，出關口已是翌日早上5時30分。

另在澳門返回珠海的拱北和橫琴等多個口岸，在晚上關閉口岸後，仍有大批民眾無視警方封鎖線衝關。民眾不斷向前推進，海關關員站在關卡前攔截，現場人聲鼎沸。

據香港入境事務處發布的最新數據顯示，周四共有3014人經深圳灣口岸入境內地，對比前一日大幅增加61%，其中港人包括2476人和內地民眾522人等。