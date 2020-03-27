新冠肺炎︰研究指武漢封城維持至4月　可延緩第二波爆發

國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）子刊《刺針．公共衛生》周三（25日）刊出一篇研究報告，指湖北武漢市採取嚴格封閉措施，對於控制疫情十分重要，如武漢封閉措施維持至4月，可延緩疫情二次爆發及降低爆發規模，有助負擔沉重的醫療系統獲得喘氣機會。湖北省疫情防控指揮部早前宣布，武漢市預計於4月8日解除通道管控措施。

研究建立了針對特定年齡和特定地點的數學模型，以評估封閉措施延遲或提早放寬對於武漢市爆發疫情的影響。研究發現，武漢如在本月即取消限制措施，疫情二次爆發可能會發生在今年8月下旬；惟如果武漢的封閉措施維持至4月，二次爆發則會延遲2個月；這可使衞生醫療系統有更多的時間來恢復和擴容，並有可能挽救生命。

研究負責人之一、英國倫敦衞生與熱帶醫學學院（LSHTM）專家Kiesha Prem認為，武漢市目前必須非常小心，避免過早地解除封閉措施；同參與研究的專家Yang Liu則表示，雖然研究結果未必適用於其他國家，但有一件事或適用任何地方，就是保持社交距離，當局需要小心調整這些措施，避免下一波疫情來得太快，否則衞生醫療系統將不堪重負。