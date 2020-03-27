新冠肺炎：省政府助中小企紓困　減稅降費逾1400億人民幣

為紓緩新冠肺炎疫情對中小企業造成的影響，廣東省政府周四（26日）公布「中小企業26條」紓困方案，透過減收社保、就業補貼、降低能源成本等方式，減輕中小企業負擔，單是減稅降費便超過1400億元（人民幣，下同，約1557億港元）。

廣東省工業和信息化廳廳長涂高坤在記者會上指出，中小企業26條針對中小企業復工復產難、用人難、經營成本高、資金緊缺、訂單違約等問題，並提出具體措施。政府將在吸納就業、減免租金、繳費納稅、金融支持等方面，以真金白銀支持中小企業發展。

在一系列支持中小企業吸納就業的政策中，包括疫情防控期間，企業招聘新員工，按每人不超過1000元（約1100港元）標準發放一次性補助，目前已發放約552萬元（約614萬港元）；另向不裁員或少裁員並參加社保的中小企業發還失業保險費，至今累計發還43.5億元（約48.4億港元），惠及41.3萬間企業近1100萬職工。

在減免稅費方面，涂高坤指在疫情防控期間，對符合延期繳納稅款條件的企業，准許延長不超過3個月的稅款繳納期限。對納稅確有困難的企業，依法合理予以減免房產稅、城鎮土地使用稅。有關政策於今年3月1日至5月31日實施，將小規模納稅人增值稅徵收率由3%降至1%，預計為企業減少約20億元（約222億港元）開支。

為減輕企業能源成本，廣東省發改委二級巡視員李群智在會上指出，政府降低了企業在2月1日至6月30日期間的用電、用氣、用水價格，涉額超過82億元（約91億港元）。

另為化解中小企業的融資難題，廣東省地方金融監管局二級巡視員劉凱文表示，廣東省地方金融監管局重點運用廣東省中小企業融資平台的供應鏈金融服務，加大對中小企業復工復產的支持力度，預計將為企業實現融資超過200億元（約222億港元）。