外交部約談3美媒駐京分社負責人　就公開信提嚴正交涉

中國外交部早前要求美媒《紐約時報》、《華爾街日報》及《華盛頓郵報》3間報館駐華記者交還記者證；3間報館日前在發布聯署公開信，促請中方撤回決定。外交部新聞司負責人周五（27日）分別約談上述報館的駐京分社負責人，就公開信一事提出嚴正交涉；又點名敦促《華爾街日報》就早前發表辱華標題文章向中國人民道歉。

負責人表示，中方的措施是對美國打壓中國駐美媒體的必要反制措施，但公開信內容顛倒黑白、混淆是非，充滿傲慢與偏見，顯然是發錯對象。美方出於意識形態偏見，打壓中國駐美媒體，美媒既沒有為此仗義執言，亦沒有敦促政府收回錯誤決定，失去美國長期標榜的「新聞自由」。

中方批評，公開信把中方反制措施同抗擊疫情報道掛鈎，聲稱外界沒有美國記者，就無法獲取中國疫情訊息，但有關記者的報道並非全面、準確、客觀反映中國抗疫的努力。

負責人強調，中方反對的是針對中國的意識形態偏見，藉所謂新聞自由炮製假新聞，違反新聞職業道德的行為，對依法依規在中國從事採訪報道的外國記者一直表示歡迎。如果3間媒體亦有怨氣，應該去找美國政府發洩。