新冠肺炎：明日起　所有入境者須集中隔離14天

新冠肺炎在全球疫情持續惡化，內地自周六（28日）起，暫停所有外國人入境。上海市疫情防控工作領導小組辦公室周五（27日）亦宣布，自周六凌晨零時起，對所有入境上海人士，一律實施為期14天的集中隔離健康觀察。

通告指出，按照國務院應對疫情聯防聯控機制相關部署，遂作出上述決定。措施實施後，對已居家隔離的人士，將繼續實施隔離直至期滿14天，並進一步落實從嚴管控的各項措施。而入境的外交人士，從事重要經貿、科研、技術合作的人員，則按另有規定執行。

上海市將採取人性化管理措施，對長者、未成年人、孕婦、行動不便者、需要看護長者或小孩、患有基礎疾病等原因不適宜集中隔離的人員，統一在各區留驗點進行核酸檢測，證實沒有確診且具備居家隔離條件者，經嚴格核定審批後，可申請實行居家隔離。

除了上海，廣東口岸自周五早上6時起，對所有經當地口岸入境人員實行核酸檢測全，並集中隔離醫學觀察14天，有關費用自理；而北京亦於周三（25日）起，所有從北京口岸入境的人士，以及14天內從其他口岸入境進京者，不分目的地，全部就地集中隔離觀察，並進行核酸檢測，隔離觀察費用自理。