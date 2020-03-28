新冠肺炎：兩省警民爆衝突　江西急令綠碼必須放行

內地新冠肺炎疫情緩和，被外界指為疫源地的湖北也逐漸復工復產。內地周五（27日）網傳一段發生在江西與湖北省界的市民衝突，而參與衝突的更包括兩省警員，事件引起關注。江西省新冠肺炎疫情防控應急指揮部即日晚上緊急通報，稱所有入境江西的人員，只要出示個人健康碼的綠碼，包括外省發出的健康碼，只要體溫正常就必須放行，不得採取任何限制性措施。

通報稱，疫情防控期間，江西各地必須依健康碼對在贛人員實行分類管理，出示綠碼者可在各類場所通行，黃碼、紅碼則需依從當地疫情防控的相關規定；無健康碼APP的老人、小孩及其他因客觀原因無法申領健康碼的市民，可憑「社區健康證明或單位健康證明」等有效證明通過人工核驗並經體溫測量正常後通行。

內媒報道指，衝突發生在湖北黃梅縣與江西九江市地界，事因湖北一些市民原本準備去九江火車站乘車，但九江市警方以該批使命手續不全為由，禁止這批湖北市民進入江西地界，而導致兩地警方及市民互相追打。江西警方有警車被湖北警民推至翻側，場面極度混亂，事後更有大批湖北市民到九江警方的一個派出所門前示威，高叫口號。

經事，江西省疫情防控指揮部的通報更強調，綠碼通行不得阻攔，各市、縣政府部門、防控指揮部，必須遵守，不得有誤；如各地各部門執行不力，造成嚴重社會影響，必被追責問責。