全國首宗！市監局對搶註「李文亮」商標申請人開罰單

李文亮病逝後，有商人試圖把他的名字註冊成商標。

內地近年經常出現搶註商標，某些名詞標誌一旦成為「熱潮」，便會有人搶先註冊商標，以圖獲得專利。在新冠肺炎疫情爆發期間，浙江紹興市竟有人試圖把吹哨人李文亮醫生的名字註冊成商標，引起輿論關注。紹興市市監局經查後，周四（26日）對申請人、代理公司及其直接責任人開出罰單。據了解，這是全國市監部門首次應用《規範商標申請註冊行為若幹規定》，對商標申請人開出罰單。

《規範商標申請註冊行為若幹規定》於去年12月1日起實施。針對疫情期間有機構代理申請「與疫情相關的不良影響商標」，浙江省市監部門執行上述規定，約談18間涉事商標代理機構負責人，責令他們立即撤回申請。及後，涉事的105宗商標申請均已主動撤回。

惟針對惡意註冊「李文亮」商標的三方當事人，當局決定立案調查，並依法對申請人楊X芳、代理機構紹興某知識產權代理公司及其直接責任人陳X剛作出行政處罰，責令他們改正，並分別罰款2000元（人民幣．下同，約2223港元）、2萬元（約2.2萬港元）及1萬元（約1.1萬港元）。