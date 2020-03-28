官方列孫中山秘書墓違建　後人認為不可思議

孫中山秘書黃展雲的後人日前在網上發文求助，稱位於福建福州市鼓樓區銅盤路馬鞍山嶺頭的黃展雲墓葬，目前保存完好，但被有關部門告知屬違建，將被整治遷移。事件曝光後，鼓樓區文體旅局工作人員向內媒表示，按照文物局發布的《不可移動文物認定導則》，該墓不符合文物標準，不過其墓葬拆遷可以暫緩。

據了解，黃展雲出生於1876年，字大梓，號魯貽，筆名魚頭，是曾任孫中山先生黨務秘書及大元帥府秘書。目前與黃展雲有關的一些場所已被列為文物保護單位，如「倉山獨立廳」、「文儒坊」、「福州蒙學堂」、「倉山魯貽圖書館等」。

黃展雲後代陳先生稱，黃展雲去世後先葬於他處，1948年遷葬至此。陳先生自2015年起，便向鼓樓區文體旅局申請將黃展雲墓葬列入文保單位，但一直未得到明確答覆。今年3月22日他掃墓時，看墓人告訴他們，墳墓即將拆遷，要他們做好相關準備。陳先生表示「我們希望最好能夠變成文保單位，至少也不應該是違建。」

至於墳墓所在五鳳街道辦事處的工作人員則表示，根據福州市三年整治規劃，整治範圍內的文物保護單位不用遷移，「不管什麼時期的墓，不是文物保護單位的都要清理」。