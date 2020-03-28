台星二代夜潛IKEA全裸拍片　法院判囚3個月

台灣藝人李興文長子李堉睿早前非法潛入新北市新莊區一間IKEA分店，在店內全裸假裝洗澡、如廁等，並在過程拍下再上傳YouTube頻道，結果被IKEA提告。案件近日在新北地方法院審理，法官認為李堉睿有損IKEA形象，依無故隱匿於他人建築物罪，判處有期徒刑3個月，可易科罰金。全案仍在上訴。

事發於去年10月28日，李堉睿當晚潛入新北新莊區一間IKEA後，趁商戶準備關門的時候，躲在1樓倉庫區內，待工作人員全數離去後四出遊走，更拍下大膽片段，更疑在一張書桌前自慰。期間李堉睿曾誤觸警鐘，驚動保安人員前來查看，但他最終成功逃脫。

惟他其後在個人頻道上載《我在IKEA睡了一晚！警鈴大作！》，令事件曝光。IKEA事後控告李堉睿侵入住宅和散布猥褻物品，惟檢方認為李雖裸露身體拍片，但有馬賽克等安全措施，不構成散布猥褻物品罪，最後只起訴無故隱匿於他人建築物罪。

法院審理案件時，IKEA主張應用通常程序審判，不宜採簡易判決程序，但新北地院認為，李堉睿一案證據確鑿，依現有證據即可判定其犯行，檢察官聲請簡易判決並無不當，最後仍依簡易判決程序，作出上述判決。