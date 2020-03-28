新冠肺炎：上海新增17宗境外輸入　2人曾於香港轉機

新冠肺炎疫情持續，上海市衞健委周六（28日）通報稱，截至當日凌晨，新增17宗境外輸入病例，其中有兩名患者近日先後從英國返回，經香港轉機後抵達上海浦東國際機場。一名中國留學生在入境時已出現症狀，在送往定點醫院隔離治療時確診。

通報顯示，該名在英國留學的中國留學生是廣東人，周日（22日）搭飛機從英國返回，翌日經香港轉機後抵達上海，檢疫人員隨即將其送往指定醫療機構治療，經醫生從流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等方面確診。

另有一名英國籍旅客上周五（20日）從英國出發，經香港轉機後，在上周六（21日）抵達上海，隔離期間出現症狀，被送往定點醫院隔離治療時確診。

其餘患者曾在英國、法國、意大利、瑞士等其他國家或地區長期居住、旅遊、出差和留學，入境時均送到集中隔離點隔離觀察，期間確診感染。上述17名患者已被送到定點醫院隔離治療，目前已追蹤到同航班的密切接觸者共88人，均已集中隔離觀察。