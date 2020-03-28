中學生偷相P圖裸照傳上網　女同學慘受滋擾

江蘇一名年僅18歲的徐姓中學生，涉嫌盜用多名女同學的照片，以移花接木方式P圖成為不雅照，並發送到色情網站，部分更附上女學生的聯繫方式，導致女學生飽受騷擾，造成心理傷害。揚州市江都區公安近日已對徐某立案偵查。

揚州市江都區公安局微博周四（26日）發通報稱，今年2月起陸續接獲十多名女中學生報警，指個人照片被盜用，與網上的女子裸照拼合在一起，然後發送到境外色情網站上。警方查出作案人為就讀於江都區仙城中學高三的徐某，同日以涉嫌尋釁滋事對其立案偵查。照警方指，有部分女受害者與徐男為同學，亦有來自其他地方。

案中一名受害女生小林（化名）表示，照片傳到網上後一個多月後，她與其他當事人都沒有曝光事件，是想給徐某機會改過，但對方卻毫無悔意，她們才決定向警方舉報。

另一名女學生張悅（化名）則向內地媒體稱，受害者都是高三（即中六）學生，目前最重要的事是準備高考。她指徐某家屬曾以電話方式多次向部分受害者道歉。她認為事件責任全在徐某身上，其父母是無辜。張悅和小林均表示，案件目前已由公安接手，正等待調查結果。