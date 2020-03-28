深圳灣航道工程環評報告涉抄襲　市交通局撤公告

總投資近1.1億元人民幣（約1.2億港元）的深圳灣航道疏浚工程一期項目，近日被網民揭發，環評報告書涉嫌抄襲廣東湛江市項目的報告，引來各界關注。深圳市交通運輸局周五（27日）表示，已責成有關研究所重新開展環境評估，已撤回相關公告。

涉事環評報告書由承建方廣東省深圳航道事務中心，委託中國科學院南海海洋研究所進行環境評估。惟有網民在報告書中發現「湛江」字樣至少出現15次，曾提及「營運期運輸有毒有害貨種的船舶需做好風險事故洩漏防範措施，並納入湛江海事局應急預案中」。

深圳市交通運輸局接獲民眾投訴後，決定終止相關報告公示，要求有關研究所重新評估項目實施對紅樹林、鳥類、水質等周邊生態環境造成的影響。市交通運輸局強調，會根據環評情況再安排下一步的項目計劃。

據相關資料顯示，航道疏浚即是清除水下泥沙，增加、擴闊或維護航道等工程。航道通航底闊145米，航線長度約11公里，航道工程對環境的影響主要集中在施工期間，航道疏浚作業對海域水質、海洋生態環境和海洋生物資源的影響等。