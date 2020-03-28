新冠肺炎：陳一新稱立案調查266官員　懲處267幹部

中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新自上月8日趕赴湖北武漢，進行抗疫指揮工作，歷時50日後，周五（27日）舉行總結會議。陳一新會上強調，期間發現有官員存在形式主義、官僚主義等問題，重申對疫情統計數據弄虛作假的，要嚴肅問責。

陳一新表示，剛抵達當地時，武漢疫情嚴峻，醫院病床不足，出現「一床難求」等情況，有患者收治時間太遲，導致疫情蔓延，延誤治療時機。當地部門增加定點醫院床位，加快建造方艙醫院等，至上月25日，病床總數達13萬張。疫情爆發階段，另有醫療用品短缺問題，各部門支持本地企業擴大生產，加大對國內外醫療用品的政府採購工作，並接收到各界捐贈的物資後，情況得到緩解。

另針對疫情數據統計問題，陳一新強調要破除形式主義、官僚主義，改進工作作風問題，對疫情統計存在弄虛作假的，均要嚴肅問責。武漢市疫情指揮部建立每日即時更新通報制度，以及疫情大數據平台改善問題。

截至周五，武漢市紀檢監察機關共立案調查266名失職官員，懲處11名局級幹部和256名處級幹部。陳一新重申，醫院要應收盡收，提高收治率，降低感染率和控制患者增加的數量；對相關患者和密切接觸者等人群需及時救治、隔離和檢測，做好城鄉社區的封閉管理。