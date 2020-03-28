新冠肺炎：美專家指治愈後不會復發　質疑核酸樣本可靠性

湖北武漢同濟醫院和廣東省疾病預防控制中心先後發現，有患者治愈後病情反覆，引來民眾擔憂。美國病毒學專家趙玉琪接受境外媒體訪問時解釋，該批患者治愈後應產生抗體，他們並非再次感染，可能是核酸樣本曾交叉感染，或他們僅是沒有症狀，並非完全清除病毒，故其後再次檢測為確診。

趙玉琪解釋，要證實患者病情反覆，體內再次出現病毒，需了解患者最初檢測為確診，然後治愈，再使用同一類型的臨床樣本以相同的檢測方法，確定為再次確診。趙玉琪認為，若使用不同的診斷測試方法，都可能產生「實際陽性」和「虛假陽性」兩種互相矛盾的結果。

趙玉琪強調，上述兩間研究機構取樣規模小，報告也沒有提到這些病人是「康復」多長時間後再次檢測的。專家強調，由於基於核酸的測定具有超級敏感性，樣本的交叉感染也會導致「虛假陽性」的結果，若不是在專門的分子測試實驗室裏做檢測，可能會出現交叉感染。

趙玉琪從病毒學分析指出，沒有先例證明，在短時間內再次感染同一種病毒的情況，患者治愈後，會對同一病毒產生免疫反應，因此所謂「再感染」的可能性較低。