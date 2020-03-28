新冠肺炎：法籍華人夫婦確診　疑食退燒藥瞞報症狀登機

天津市人民政府新聞辦公室早前發布消息指，當地周日（22日）新增4宗境外輸入確診病例，其中2人為法國籍華人夫婦，他們入境時體溫均偏高，個人申報有發燒、乾咳、頭痛等症狀，懷疑是服食退燒藥瞞報自身症狀後登機。

法籍華人夫婦上周六（21日）從法國巴黎乘坐中國國際航空CA934到北京的航班，周日中午12時半抵達天津濱海國際機場。同機的乘客王女士指，飛機降落後，機組人員就通知海關檢疫人員上機。由於她坐在第一排，所以清楚聽到檢疫人員稱「5名發熱的加上2名吃了退燒藥的，總共是7人」，隨後發燒人士先通過特殊通道落機。

王女士表示，當時機艙內無人出聲，眾人的表情都非常凝重，所有乘客隨後亦被安排從特殊通道落機。她與同機乘客聊天時得知，登機前曾有乘客發現該名法籍丈夫神色有異，惟其妻解釋因他平日抽煙才會咳嗽，這很正常，「他沒有問題也不難受」。

據了解，該航班着陸前，天津機場指揮中心接到報告，稱機上旅客229人，機組人員20人，其中7人有發燒症狀。經海關關員登機排查後，共發現10人有發燒和呼吸道症狀，機上近200人需就地隔離，搭乘原航班回北京的人士不足30人。