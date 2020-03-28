新冠肺炎：台灣增16宗確診病例　14宗為境外輸入

台灣中央流行疫情指揮中心周六（28日）公布，當地新增16宗新冠肺炎確診病例，包括2宗本土及14宗境外輸入個案，其中本土個案患者均無出境史。境外輸入個案為9女5男，介乎10多歲至60多歲，分別於本月6日至26日入境，發病前曾在美國、加拿大、英國、澳洲等地留學或工作。

指揮官陳時中指，本土個案2名患者分別為50多歲及30多歲男性，前者上月28日起陸續出現咳嗽、喉嚨痛、頭痛、發燒等症狀，本月20日因發燒、肺炎住院，經治療3日後出院，但回家後再出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，本月25日再次就醫，經院方採檢後確診。

30多歲男患者本月23日至24日出現肌肉痠痛、腹瀉及發燒症狀，先後到診所及醫院就醫，院方周三（25日）採檢後確診。衞生單位已掌握兩人的密切接觸者，將調查患者發病前活動史及暴露史，以釐清感染源。

新增的境外輸入個案中，2宗與先前公布的境外校園群聚有關，其中於本月19日發病的患者，是與此前確診的5人於英國就讀同校；截至目前該校相關群聚共6人確診。衞生單位調查指，6人曾於本月14日、16日在英國當地聚餐，研判可能是引發群聚感染的原因。另於本月18日發病的患者，與此前確診的4人於西班牙就讀同校同系；截至目前該校相關群聚共5人確診。