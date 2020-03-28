新冠肺炎：內地商企復工逾95%　鼓勵業主減免租金

國務院聯防聯控機制周六（28日）就新冠肺炎疫情召開發布會，介紹內地恢復商品流通和商業秩序的工作情況。商務部指出，目前大型超市、百貨商場等復工率已超出95%，惟因市民仍防範疫情甚少外出，銷售額只恢復至去年同期的50%。另國家稅務總局表示，已於上月25日決定鼓勵各地通過減免城鎮土地使用稅等方式，支持業主為個體商戶減免物業租金。

商務部消費促進司負責人王斌表示，截止周五（27日）農產品批發市場、經營商戶、大型連鎖超市、品牌便利店、百貨商場的復工率達到介乎95至99%，銷售額恢復到去年同期的50%左右。電商平台目前亦全部開工營業，平台商戶復工率達到84.5%，比2月底提升14個百分點。但疫情對流通和消費短期造成巨大影響，消費能力受挫，企業銷售額比2月中旬增長7%。

由於居民對疫情還存有防範心理，王斌指市民外出消費較為謹慎，市場人氣回升比較緩慢。目前，美容美髮、家電維修等居民服務生活業的開業率並不高。此外，跨省人員流動仍然受限，一些居民小區禁止速遞、裝修、外賣等人員進入，企業復工面臨資金短缺、人手不足、成本攀升等實際困難。

針對上述情況，國家稅務總局政策法規司副司長王世宇指出，內地近日出台四批稅費優惠政策，支持住宿、餐飲、美容等生活服務業發展，對月入10萬元（人民幣，下同，約1.13萬港元）以下，季收入30萬元（約3.39萬港元）以下的店舖免徵增值稅；另對部分有關的困難行業虧損年限由5年延長至8年。另明確可在一定時期內取得的收入免徵增值稅；另對部分有關的困難行業虧損年限由5年延長至8年。