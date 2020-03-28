新冠肺炎︰3患者經港轉機抵京　2人乘港龍航班

北京市政府周六（28日）召開新冠病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會，市疾控中心副主任龐星火披露周五（27日）新增的3宗境外輸入病例的主要特點。據稱，3名患者均是從美國出發，經香港返回北京，分別於本月13日乘國泰港龍KA900航班，和周二（24日）乘國航CA112航班。

龐星火表示，其中一名患者姓付，現年20歲，北京籍，美國科羅拉多大學丹佛分校學生。她今年1月19日至3月23日在美國生活，該校曾報告確診病例。她本月3日起出現乾咳症狀，但未就醫，周一（23日）從美國出發，飛抵香港後，再轉乘國航CA112航班，周二抵京。

付女在海關檢疫健康申報時，填寫了乾咳、咽癢等症狀，即時由救護車轉送至北京小湯山醫院，至周四（26日）病毒核酸檢測呈陽性（有病毒反應），經診斷後終於周五確診，臨床分型為輕型。

龐星火指出，全球疫情日益嚴峻，北京市現階段疫情以境外輸入病例為主，同時也出現了1宗境外輸入關聯病例，在周一就曾單日新增31宗境外輸入病例，提醒市民需保持高度警惕，做好個人防護措施，曾在境外旅行或工作等的市民，回國時須如實申報健康狀況，並做好14天隔離醫學觀察，避免延誤診斷和治療。