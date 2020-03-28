寄恐嚇信點名炸死蔡英文　六旬漢被捕

台灣一名62歲的謝姓男子，近日多次寄恐嚇信至台灣的總統府、新北市議會等多個部門，揚言要放炸彈，甚至點名炸死台灣的蔡英文總統、前總統李登輝等逾150名政要人物。台北刑事局偵查後，周五（27日）將謝男逮捕送辦。

經調查，謝男在高雄市岡山區居住，自稱是多間網絡自媒體的掛名社長，並在Facebook自稱為「聖德活佛救世主天尊禪師」。他在去年6月至今年2月期間，先後寄恐嚇信到總統府、立法院、法務部、新北市議會，揚言要在飲品落毒，及在有關部門放置炸彈。恐嚇對象包括蔡英文、李登輝、高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜等人。

警方表示，謝男以電腦打字寫信，用身邊認識的人署名，寄件資料非本人地址。惟經分析，發現信件內容大同小異，過濾署名者後鎖定謝男，並於周五將其拘捕到案，查扣電腦、手機、信封，以及包括柴油、線香等自製的爆炸品。謝男起初否認涉案，其後坦承因不滿時事或政治才寄恐嚇信。

據調查，謝男曾於2013年寄信至當地食品公司及報館，揚言要在飲品落毒，並在某航空公司的飛機內放置爆炸品。謝去年4月又因假扮和尚化緣，與一名尼姑因化緣「搶地盤」而發生糾紛；他事後身穿藍色上衣，手提黃色袋子回到現場，將裝滿柴油的疑似爆炸物，放在尼姑所屬的活佛餐廳附近，一度引起恐慌。