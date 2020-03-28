網民舉報內地版「N號房」　掃黃打非辦展開調查

南韓爆出涉及少女性剝削的「N號房事件」，引發全球關注。內地近日有網民舉報，指內地亦有類似事件，多間網站有大量兒童裸露相片，用戶只需花費幾十元（人民幣，下同）成為會員，就可下載大量相片及影片。全國掃黃打非辦公室周六（28日）回應，指已安排核查工作，目前相關網站均為境外，若發現有涉及境內的網站和人員，將依法嚴懲嚴辦。

內媒報道指，網站「芽苗論壇」、「次元公館」等充斥大量未成年兒童的色情照，且圖片下更配有「四歲幼女」、「初高中生」等吸引用戶點擊的字眼；而網站會員可根據付費程度享有不同待遇，儲值費用從30至3000元（約33至3327港元）不等。另有網站讓用戶將網址分享給25個人後，即可獲得永久會員，享受不限次數觀看網站內容。

報道指，這些兒童色情網站存在多時，主要靠會員付費維持運作，並且會員數量驚人，芽苗論壇的會員數達800多萬人，而次元公館則有256萬人，並且每隔3至4分鐘，就有新會員付費加入。

長期關注內地兒童權利保護的網民黃先生向內媒表示，他曾特意充值成為會員，藉此了解網站具體內容，發現其中有影片是孩子自拍，另有些是在被威脅的情況下拍攝，令他印象最深刻的是「一名小女孩，被多人強迫脫掉外衣」。惟網站不時更換網址，即使舉報後，因伺服器設於境外亦難以找到網站經營者，甚至有網站遭舉報後，更換網址就可繼續經營。

全國掃黃打非辦公室周六發布《國內版「N號房」調查：八百餘萬註冊會員，存大量兒童不雅影像》的調查稿件，指通過專業了解到上述非法網站的IP地址均顯示為境外，當局會第一時間繼續跟進。另將協調相關執法部門循線追查，打擊那些製售傳播淫穢色情訊息，尤其是涉及兒童色情訊息的不法分子，嚴厲追究法律責任。