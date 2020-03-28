新冠肺炎：中研院爆群聚感染　台大禁相關學生進校惹議

新冠肺炎疫情持續，台灣的中央研究院日前爆發多宗群聚感染。台灣大學周五（27日）深夜在社交網發布聲明，指過去兩周有732名教職員工、學生曾到中研院，惟向院方索取確診者足迹遭拒，擔心會造成校園防疫缺口，要求上述曾到中研院的教職師生，暫時不要到校內上班上課。

台大周四（26日）晚宣布，下周一（30日）起實施門禁措施，校方只保留7處出入口，並要求師生佩戴有效的證件，經過查驗方可進校。至周五晚發出一篇「防疫措施說明」，呼籲衞生福利部告知中研院確診者的足迹資訊，並指出，「少部分人士因不理解本校措施的積極性與重要性而率爾批評，本校深表不以為然」，未來仍將視疫情隨時調整防疫措施。

中研院同日表示，中研院網站防疫專區均有說明有關情況。在出現4宗確診案例後，已公布患者同所、同樓層、同實驗室，活動範圍為主的資訊；另對於各校所採取的措施，予以尊重理解，但重申愈困難的時刻，愈要理性、互相幫忙，以理性與關懷戰勝病毒。

此外，台大學生會發出聲明，指該會配合校方防疫，但後者持續以強硬禁止學生活動，且未經完善溝通；校方在面對防疫政策的討論時，只將防疫當成政策粗糙的藉口，呼籲校方應在決策的過程納入學生，而非多次引起困擾或反彈後，才收集學生意見亡羊補牢。