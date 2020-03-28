少年家中玩手機突遭雷劈　甦醒後聽力下降

湖南長沙近日受雷雨天氣影響，不時下着暴雨，且傳出陣陣雷鳴。當地一名16歲李姓少年日前在家中玩手機時，竟被雷擊中，當場暈倒在地。所幸李男並無生命危險，惟醒後出現耳鳴、聽力下降，目前經送醫治療後已康復出院。

李男的母親表示，周日（22日）下午3時許，長沙一帶均下着雷雨。兒子剛上完網課，在家中戴着耳機玩手機遊戲，未料突遭雷電擊中後暈倒在地，而手機亦嚴重破損。李母見狀隨即報警，所幸兒子在昏迷幾分鐘後甦醒，但出現頭痛、耳痛、耳鳴、聽力下降等症狀。

李男事後送至南華大學附屬長沙中心醫院急診科就醫，經初步檢查，生命體徵平穩，無顱腦外傷。耳鼻咽喉頭頸外科主治醫生龔巍會診後發現，李男雙外耳道出現紅腫，鼓膜急性充血，雙耳輕度感音神經性聽力下降，最終診斷為「電擊傷、感音神經性聽力下降」。

醫生表示，梅雨季節常伴隨閃電雷鳴，當人們緊靠金屬、電子設備時容易招致雷擊。一次雷擊會根據通過人體的電流大小導致不同程度損傷，嚴重者會出現電流通過心臟導致心跳停止。根據李男病情，推測電流只損傷其中樞神經系統及雙側聽覺通路。

另提醒，雷雨天氣時，在家中需遠離金屬物體，最好切斷家用電器電源，減少使用手機，且不要接觸天線；在室外時更應注意不要玩手機，應及時尋找空曠的避雷場所。