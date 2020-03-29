新冠肺炎：前線醫護未收到國家補貼　院方指需通過審核

新冠肺炎爆發以來，醫護迎來高強度的抗疫工作，而國家對參與抗疫的醫護都有相應的補貼。湖北十堰一間醫院傳出因醫院收益不好，不發補助，引起醫護不滿。院方工作人員事後表示，等審核通過就會將補貼下發至有關醫護；另據國家衞健委公布數據，截至周日（29日）凌晨，內地累計確診病例81,406宗、3295人死亡。

事發於當地的國藥東風總醫院，一名網民指自己父母是該醫院的醫務人員，抗疫期間一直在前線工作，而在國家決定對相關醫護進行補貼後，自己的父母只收到過一次補貼，而上周三（25日）領取工資時，卻再也沒有拿到有關補貼。事後，醫院行政總辦公室工作人員指，疫情期間醫院收益有所下降，但絕沒有剋扣員工工資的情況。

工作人員表示，有關的前期國家補貼已經預發，而一線人員的補貼還處於院內公示期，後續一定會按相關政策發放。十堰市衞健委工作人員回應指，據中央下發的文件，醫護人員的補貼發放的確需要進行公示，公示內容包括人員範圍、姓名和補貼天數等。公示結束後，醫院會上報衞生健康、人力資源社會保障、財政部門等部門，經登記、審核、報批才可正常下發。