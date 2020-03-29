遭禁錮虐打強迫賣淫　15歲少女寧死不屈跳樓重傷

知人口面不知心，交友切記要謹慎。雲南昭通市15歲少女小更（化名），本月初受同村一名同齡陳姓少年欺騙，原以為可外出打工，未料被禁錮在一間商務公寓內，陳男更夥同多人強迫小更賣淫。小更寧死不從，上周四（26日）從公寓5樓一躍而下，終逃出魔爪，惟目前仍在深切治療部留醫，生命垂危。

小更的姐姐透露，妹妹輟學後一直留在家中，本月初聲稱要外出打工後失聯，令家人十分擔心。直至上周四晚上11時許，家人突然接到一名陌生女子來電，聲稱小更在「鑽石商務公寓」跳樓了，他們趕往現場，發現小更重傷倒地，立即把她送院搶救，惟小更全身多處骨折，至上周五（27日）情況更惡化，仍在深切治療部留醫。

據稱，小更離家後，便被陳男等人帶到鑽石商務公寓禁錮，期間多次被毆打。後來，公寓女老闆與陳男等人多次威脅小更賣淫，更要她一天至少接3名客人，惟小更堅拒。事發當晚，陳男與另一女子持刀威脅小更，小更寧死不屈，便從窗戶一躍而下，眾人見狀立即潛逃，約半小時後才有人通知小更家人。

當地警方事後介入調查，目前已刑事拘留一名女子。警方強調，將持續追捕其他疑犯。至於涉事公寓已停業，公寓前台有人看守，惟拒絕回應內媒記者提問。