12歲智障女一年內兩度因姦成孕　2被告獲刑

廣東茂名信宜市一名有智力障礙的12歲劉姓少女（此前報道化名「小文」），早前因一年內兩度因姦成孕，引起輿論哄動。案件上周五（27日）在廣東茂名市中級人民法院宣判，被告賴月龍、謝授應強姦罪成，分別被判處無期徒刑和有期徒刑15年。據了解，劉女事後已獲安排到福利院生活。

據了解，劉的家人去年3月發現劉女懷孕，遂帶她接受終止妊娠手術，並報警求助。警方雖鎖定多名疑犯，惟因DNA與胚胎未吻合，調查進度停滯不前。至同年10月，劉女再被家人發現懷孕，家人再帶她墮胎並報警。惟因劉女有智力障礙，且曾遭多人性侵，對疑犯印象模糊，又描述不清，令警方先後要求多名疑犯接受DNA鑑定，仍未有結果。

直至家人向媒體曝光事件，引起輿論轟動後，信宜市檢察院提前介入調查，茂名市委亦派出常委督辦，終令案件出現曙光。同年11月，警方迅速拘捕現年54歲的謝授應歸案，經DNA鑑定，證實其DNA與劉第二次懷孕胚胎的DNA吻合；翌月，警方再拘捕年逾50的賴月龍，並確認他是劉首次懷孕的「經手人」。

家屬透露，賴月龍是當地一間玉米加工店的老闆，其店舖與劉女就讀的學校距離較近；至於謝授應更是劉女的同村鄰居，兩家距離很近，中間只隔了一兩幢房子。

經法院一審查明，賴月龍、謝授應分別於前年及去年姦淫精神發育遲滯的劉女，導致她兩度懷孕引產，犯罪情節惡劣，後果嚴重，社會影響極壞。審判員認為，性侵幼女嚴重破壞社會治安、侵害幼女心身健康，必須堅決依法嚴懲。最後法院根據兩被告的犯罪事實、性質、情節和認罪表現，作出上述判決。