內媒報道有網站涉兒童色情　公開受訪者全名被質疑

內媒上周六（28日）報道一篇題為《國內版「N號房」調查》的報道，指內地部分大量色情網站、色情聊天室，不斷更新未能年少女、女童的色情、不雅照片及影片，毫無底線。其中「芽苗論壇」更有超過850萬會員，該網站每刻都有至少1000人在線。報道一出，引起大批網民討論，其中有網民指出有關報道內媒將舉報人全名公開，有失新聞道德，隨後相關媒體解釋，被公開全名的並非舉報人，而是受訪者。

內媒在回應公告中指出，《國內版「N號房」調查》的稿件中互聯網公司職員是專業人士，是記者的採訪對象，而且採訪對象與記者明確表示，可以實名出現在稿件中，媒體記者是通過專業人士查證出，有關兒童色情網站的ip地址為南韓首爾。而有關的舉報人並為公開姓名，且有關的線索媒體已經直接交予中央網信辦。

內媒公告中指，有關掃黃打非辦公室高度關注，回應稱已經收到相關內媒舉報的相關網站，目前已展開調查。北京一名韓姓律師指出，兒童色情內容比一般色情物品性質更為惡劣，而建設兒童色情網站者、上傳有關色情影片者、網站管理者均可能涉嫌構成傳播淫穢物品牟利罪。但韓律師表又表示，目前中國未有有關法律認定「觀看者」的法律責任。