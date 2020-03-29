新冠肺炎：華試劑盒準確率只有40%　菲國暫不啟用

新冠肺炎疫情全球蔓延，中國早前向菲律賓捐贈10萬個檢驗試劑盒，但菲律賓衞生部助理部長上周六（28日）在記者會上指，中國捐贈的第一批試劑盒，準確率只有40%；而由於準確率太低，所有該批中國捐贈的試劑盒未被啟用。

菲律賓衞生部助理部長指出，根據世衞的標準，其他國家和團體送至菲國的試劑盒，檢測結果都比較準確。她又表示在使用他國捐贈的試劑盒前，都會對事先對其進行檢測「我們向國人保證，品質低劣的試劑盒不會用在國人身上。」

據了解，中國捐贈、售賣的試劑盒已經不是第一次傳出準確率低企的消息，其中捷克、西班牙、土耳其等國也指中國產的試劑盒準確率低，西班牙採購的快篩檢驗試劑準確率僅30%；土耳其收到的試劑盒準確率也只有30%至35%；捷克有媒體更指，中國的試劑盒準確率只有20%。

隨後，中國駐捷克大使館發言人發表書面説明，已對捷克媒體有關的報道進行了多方核實，並得知捷克防疫工作負責人、衞生部副部長已做出澄清，指出現80%錯誤率是因「使用方法不當」所造成。