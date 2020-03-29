為逃罰坐監　女毒販3年內與不同男友誕3子

女毒販的「陰謀」最終被檢方識破。圖非涉事女子。

常言道︰「法律不外乎人情。」現代法律中包含許多人性化措施，惟往往有不法分子趁機走「法律罅」，試圖逃避刑罰。最高人民檢察院上周四（26日）披露一宗案例，浙江湖州市德清縣一名李姓女子早年因運毒被捕，惟她為逃避坐監，竟在短短3年內為不同男友誕下3名孩子，惟其「陰謀」被檢方識破，最終仍逃不過入獄的命運。

籍貫雲南的李女2015年與男友一同販毒時，被湖州市警方拘捕。翌年，湖州市中級法院以運輸毒品罪，判處李女有期徒刑12年。惟由於李女當時已懷孕，湖州中院遂對她作出暫予監外執行決定，讓她在懷孕期及哺乳期間，於德清縣某司法所接受社區矯正，暫時代替入獄。

惟當李女哺乳期屆滿，執法人員準備將她收監時，竟發現她再次懷孕了，令收監第2次陷入了僵局。此後，李女在監外執行期間不斷懷孕、哺乳，法院連續6次作出暫予監外執行決定，直至2019年2月，李女先後與4名男友誕下5名孩子（其中2名孩子是判決前所生）。

顯然，李女試圖通過不斷懷孕來逃避刑罰，惟這樣的行為給當地社區矯正工作帶來沉重的壓力。對此，德清縣檢察院與警方、司法局及民政等部門協商後，通過多部門聯動，湖州中院同年11月8日終對李女作出「收監執行」的決定。

李女入獄後，德清縣檢察院主動聯繫民政部門，希望在政策上盡可能地照顧其5個孩子。檢察官本月20日更主動致電李女，勸籲她︰「孩子們都還好，你要安心服刑，爭取早日出獄一家團圓。」

惟事年近日曝光後，引起網民熱議。有網民批評，「不配當母親，把孩子當成工具」、「這對孩子太不負責任了，孩子成長肯定受到很大影響」、「得悉生母是為了逃避刑罰才生下自己，孩子長大後會留下多大陰影」。