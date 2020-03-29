新冠肺炎：宜昌機場重開64人飛福建　逾6萬人搭火車返武漢

新冠肺炎在內地的疫情漸緩和，除湖北武漢外，省內多個市鎮陸續解封，其中3個機場恢復服務。宜昌三峽機場周日（29日）凌晨零時06分，發出疫情後首班離開湖北的飛機福州航空FU6779，搭載64名乘客返福建福州。另武漢市內火車站上周六（28日）重開，只落不上，已有逾6萬人從各地搭火車返武漢。

據悉，宜昌三峽機場周日恢復來往福州、深圳、廣州、泉州、杭州、貴陽、哈爾濱等16個航點，將有22條航線。一名林姓旅客表示，能乘搭湖北復航後的首班飛機，心情激動，自得悉機場解封後，即買機票返回福建探望親友。

機場內的出發廳、到達廳等位置均設置熱成像體溫測試儀，旅客經過時，可立即測量體溫，若發現發燒旅客，將立即隔離觀察和轉送醫院治療。疫情期間，旅客需提前兩小時到達機場辦理登機手續，向機場職員出示綠色健康碼和測量體溫等。

武漢火車站上周六重開到站服務，據武漢鐵路部門統計，上周六途徑或終點站到武漢的火車有260多架，省外火車多從北京、上海、廣州、深圳等地開出。相關負責人介紹，乘客返武漢主要目的是返當地工作、經商或居住。