新冠肺炎：曾投訴隔離所似監獄　英情侶半夜走避追訪

英國28歲女子道森（Natalie Dawson）和澳洲籍男友皮克斯利，原計劃過境台灣後前往澳洲，但擔心疫情滯留台灣，被安排到花蓮隔離，期間卻投訴待遇差，檢疫所像監獄。兩人周日（29日）解除檢疫，有台鐵人員見他們早上8時搭火車離開，但花蓮衞生局長朱家祥卻稱兩人半夜已被英國駐台單位接走，目前去向未明。

兩人原定上午10時離開花蓮檢疫所，但有人在7時半看到一輛私家車離開。台鐵花蓮站人員透露，大約8時多看到1男1女外國人戴口罩、攜大型背包，在警察及政府人員護送下走進月台。

朱家祥表示，除了英國情侶，原定10時也有兩名德國人可以解除檢疫離開，又指該對英國情侶「很早很早就離開了，可能半夜就離開了」，就他了解半夜沒火車，應是英國在台辦事處派車接走，至於為何要半夜接人，他則稱不清楚。有報道指，兩人提早離開可能是避免被追訪。

英國廣播公司（BBC）早前報道指，道森的媽媽說檢疫所環境差得像監獄，沒熱水、食物欠佳等，負面報道被指損害台灣形象。花蓮衞生局其後表明未收住宿費，還有專人送餐，一天餐費僅250元（新台幣，下同，約64港元）。道森其後透過簡訊向衞生局人員道歉，BBC亦已撤下該篇文章。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，報道影響台灣形象及防疫工作，決定撤銷兩人每日1000元（約256港元）補償金領取資格。二人檢疫10天期間共計5000元（約1280港元）的餐費，英國駐台單位已協助繳清。