新冠肺炎：留學生酒店隔離　床單有血漬蟲屍衞生極差

外國新冠肺炎疫情嚴重，大批華人及留學生均選擇回國。惟有正在天津市某定點酒店接受隔離的人近日反映，酒店衞生情況極差，床單上有血漬、蟲屍，房間牆壁斑駁不堪，甚至有坐廁堵塞等情況。酒店未有回應事件，僅稱所有疑問需詢問政府機關，惟相關部門只表示會向上級反饋，之後再作處理。

涉事酒店為天津市武清區奧藍際德商務酒店。一位正在酒店隔離、自稱在英國留學生的郝姓女生指，上周四（26日）從倫敦飛抵天津，需按規定入住酒店接受14天隔離。不過，她指房間的衞生狀況和配套設施都非常差，牆身油漆剝落，床單被褥上有血漬、尿漬、菜湯等污漬，另有人房間的坐廁、下水道堵塞，自來水流出黃色水等。

她透露，酒店的隔離觀察房間收費為每日240元（人民幣，下同，約266港元），每天早午晚三餐有50元（約55港元）及85元（約94港元）兩個選擇，但床單上全都有污漬，上面更有一層灰及異味，「你一聞就知道是之前客人睡過的，很惡心，完全都是睡不了的」。她又指，在該酒店接受隔離的大多為與她乘搭同一航班的回國留學生，但從聊天群組得知，大部分人的體溫已超過攝氏37度，更有人稱出現咳嗽、腹瀉等感冒症狀。

酒店前台職員未有回應事件，又指酒店是被政府徵用，所以有問題可直接聯繫政府機關。天津市市民服務熱線的工作人員稱，將問題紀錄後會向區政府反映，再由區政府下派到各部門處理，從而定奪是酒店抑或政府負責。市衞健委則稱，可將上述情況向相關部門反饋，再作出相應的調查及處理。