新冠肺炎：澳洲封殺2人以上聚集　促全民禁足避疫

澳洲周日（29日）的新冠肺炎累計確診數新增295宗至3935人染疫，死亡個案則增至16宗。總理莫里森出席國家內閣會議後，宣布收緊公眾聚集限制，由現時的10人減少至2人，並呼籲國民除了外出購買日用品、求醫、上班上學及做運動外，盡量留在家中，70歲以上長者應要居家避疫。

莫里森宣布，政府要求公眾場所或其他聚集場所只准兩人聚集，而是否執法及罰則由地方政府決定。他補充，家人仍可多人聚集，但個人則只可與一人會面；有關措施被質疑界線模糊。而婚禮限於5人、葬禮限於10人的原定措施不變。

莫里森又指，國內新症的增長率由早前的25%至30%，下降至現時的13%至15%，顯示社交距離措施發揮作用，惟強調比率仍高。他又公布總值11億澳元（約52.5億港元）的醫療及社區支援方案，援助即日發放。

社區支援措施即時向醫療界提供6.69億澳元（約32億港元）的電話診症補助，並調撥7400萬澳元（約3.5億港元）用作精神健康支援，另外1.5億澳元（約7.2億港元）打擊家庭暴力，又發放2億澳元（約9.6億港元）作緊急紓困。據指莫里森預計於未來數日會推出第三波救市方案。

聯邦政府推出手機應用程式「Coronavirus Australia」，民眾下載後可及時獲得官方疫情資訊，包括基本健康建議、聯邦及各省政府的抗疫措施更新等。除了官方手機程式，政府亦會透過通訊應用程式Whatsapp發放疫情訊息。

澳洲「鎖國」防疫，周日起要求所有從海外入境的人士隔離14日。新南威爾士省警方表示，當日早上有過千人乘搭12個航班飛抵悉尼，比預期少25%，估計全日有約3000人抵達悉尼。這批旅客中，已有30人身體不適或出現新冠肺炎病徵。當日亦有軍人派駐各地機場，協助警方監督隔離令的執行情況。

另外，澳洲周日再多2名新冠肺炎患者病亡，他們分別來自昆士蘭及維多利亞省。昆士蘭的死者是一名75歲老婦，是早前停泊悉尼港口的郵輪紅寶石公主號乘客。該郵輪的乘客日前已全部落船，其後陸續有人確診，目前逾170乘客中招，死亡人數增至4人。維省的死者則是一名80多歲的老翁。