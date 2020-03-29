新冠肺炎：無症狀病人帶病毒或超過3周　專家認難對付

上海疫情醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，上周六（27日）出席有關病毒演變的研討會，提及無症狀感染者攜帶病毒的時間會超過三個星期，14日隔離期結束後若病毒檢測仍是陽性（即患者攜帶病毒），會造成極大傳播風險。

張文宏在會上稱，其團隊發現有病人從頭到尾無症狀，但病毒血清陽性會延續三星期。他指，無症狀攜帶者即在主動篩查一些密切接觸者時候，突然發現這個病人攜帶病毒，但是從來不發病。他續指，這類人如果不去醫院治病，就不會被發現；如果從海外回來，不被檢測，也不隔離，或隔離兩星期內沒有發病，「第三個星期出去了，出去的時候病毒是陽性的，就會造成極大的傳播風險。」

張文宏表示，人類史上從沒見過這麼詭異的病毒，傳播力很強，但是症狀又不輕，介於流感和沙士之間，「居然還有無症狀感染者，這就成為一個大的問題」。他認為這病毒是「人類史上最難對付的病毒之一」，伊波拉病毒雖然很兇殘，但是它走不遠，至今仍然停留在非洲。但是這個病毒的困難度可能會超過人類的估計。」