新冠肺炎：危重症患者沒檢測出病毒　肺部病變卻持續惡化

新冠肺炎患者間病情差別巨大，從無症狀至危重症均有。來自遼寧瀋陽中國醫科大學附屬第一醫院重症醫學科醫生張健，近日便向內媒提及他在湖北武漢遇上的一宗病例，患者王強（化名）是一名危重症患者，期間即使他核酸檢測結果轉為陰性（樣本沒檢測出病毒）後，肺部病變仍然惡化成「白肺」（肺部顯影呈大片白色狀）。幸經醫護不斷努力，王強終於可出院。

張健介紹，46歲的王強是其接收的首名，也是最年輕、病情一度最為嚴重的患者，他由2月10日開始住院，符合所有新冠病毒肺炎重型的診斷標準，如呼吸道及消化道症狀，發燒、咳嗽、氣促、乏力、腹瀉，病毒性肺炎特徵影像表現，指脈氧僅88%，呼吸衰竭等。至2月21日，在面罩吸氧流量達到每分鐘10升後，王強的末梢血氧僅僅90%，仍處呼吸衰竭狀態。

至於張健最擔心的事情還是發生了，儘管王強的核酸後來都轉成了陰性，但其肺部的病變仍在進展，血氧進一步下降，更出現了白肺，成為危重症患者。專家們經過激烈的討論，決定還是繼續原來的治療方案，密切觀察病情，如繼續惡化則隨時插管。

王強最終獲幸運之神眷顧，2月26日，他的呼吸頻率已減慢，心率從最快的105降到了90，血氣分析氧合指數大於200mmHg，好兆頭接踵而至，讓他後來改成鼻導管吸氧並離開監護室，直到3月14日終可出院。而相處了33天，也讓王強與張健成為生死之交，「感謝你們給了我第二次生命，我會永遠記得你們的，我的恩人」。