新冠肺炎：衞健委指本土傳播基本阻斷　防範境外傳入

國務院聯防聯控機制周日（29日）在北京就新冠肺炎疫情召開新聞發布會，國家衞健委發言人米鋒稱，截至上周六（28日），全國確診病例已降至3000宗以下，本土傳播基本阻斷。惟境外輸入確診累計693宗，分別來自42個國家，引起新一輪擴散傳播的可能性較大，當前要繼續防範本土病例零星散發和境外輸入病例傳播的雙重風險

受疫情影響，國際寄遞渠道受阻，令一些國際郵件快件滯留海外。國家郵政局政策法規司司長金京華稱，將在萬國郵聯等多邊框架下，與其他國家溝通，協調維護國際郵政網絡暢通。同時，繼續組織業內企業通過增加包機、開闢航線等方式，加強國際航空運力供給，保障生活必需品、防疫物資等物品的國際運輸。

中國民航局發展計劃司二級巡視員張清則表示，該局目前已出台相關措施，降低航空公司、機場、空管收費標準，同時採取包括優化貨運航線航班許可管理、加快貨運航班計劃審批、出台貨運航班豁免政策等措施，提升國際貨運能力。

另張清指出，民航局將支持及協助航空公司，就疫情期間的特殊運營需求和恢復國際航線過程中遇到的航權、時刻等問題，與相關國家民航主管部門進行協調溝通。